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Екатеринбургский «Гортранс» намерен рассчитаться с долгами до конца года

11.54 Вторник, 12 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский «Гортранс» намерен рассчитаться с долгами до конца 2023 года. Об этом сообщает депутат гордумы Антон Швалёв со ссылкой на мэрию.

По его словам, благодаря корректировке бюджета, предприятию должно хватить денег на погашение задолженности.

«Математика такая: предприятию дополнительно выделяется 94 миллиона рублей, еще 150 миллионов перевозчик должен заработать за декабрь. Кроме того, у "Гортранса" возникла экономия по контракту в размере 260 миллионов»,

написал Антон Швалёв в своем телеграм-канале.


Напомним, что долги «Гортранса» обещали покрыть субсидией из городского бюджета. До этого сообщалось, что налоговая заблокировала счета организации.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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