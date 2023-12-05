Екатеринбургский «Гортранс» намерен рассчитаться с долгами до конца года

написал Антон Швалёв в своем телеграм-канале.

«Математика такая: предприятию дополнительно выделяется 94 миллиона рублей, еще 150 миллионов перевозчик должен заработать за декабрь. Кроме того, у "Гортранса" возникла экономия по контракту в размере 260 миллионов»,