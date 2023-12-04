Свердловские соискатели стали активнее на 3%

«При этом с точки зрения динамики наибольшая активность была зафиксирована в профессиональной сфере "Стратегия, инвестиции, консалтинг" – здесь в ноябре было опубликовано на 16% больше резюме, чем год назад»,

– объяснила эксперт.

«Если сравнить показатели месяц к месяцу, то мы не увидим прироста новых резюме. Для конца года характерно некоторое затишье: люди не стремятся увольняться, предпочитая завершить все дела и, в том числе, получить мотивационные выплаты – премии, тринадцатые заплаты и прочее»,