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Свердловские соискатели стали активнее на 3%

09.35 Четверг, 7 декабря 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские соискатели стали активнее. Количество актуальных резюме в ноябре 2023 года составило 131 тысячу, что на 3% больше, чем в том же месяце прошлого года. Такие данные приводят «Вечерним ведомостям» в HeadHunter.

По данным аналитиков, наибольшая часть активных резюме относится к таким сферам как «Продажи и обслуживание клиентов» (18% резюме), «Рабочий персона» (15%), «Административный персонал» (13%) и «Производство, сервисное обслуживание» (13%). При этом эксперты отмечают, что каждое резюме может быть опубликовано в нескольких профессиональных областях.

«При этом с точки зрения динамики наибольшая активность была зафиксирована в профессиональной сфере "Стратегия, инвестиции, консалтинг" – здесь в ноябре было опубликовано на 16% больше резюме, чем год назад»,

– рассказывают аналитики.


Также в ноябре активнее стали искать работу специалисты «Сельского хозяйства» (+15%), «Медицины, фармацевтики» (+13%), «Науки, образования» (+12%) и «Добычи сырья» (+11%). И за год увеличилось резюме в сферах «Розничная торговля» (+23%), «Продажи, обслуживание клиентов» и «Домашний, обслуживающий персонал» (по +13%), а также «Административный персонал» (+12%).

Однако несмотря на увеличения количества людей, которые вышли на рынок труда, этого недостаточно, чтобы покрыть потребность компаний в кадрах, считает директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

«Если сравнить показатели месяц к месяцу, то мы не увидим прироста новых резюме. Для конца года характерно некоторое затишье: люди не стремятся увольняться, предпочитая завершить все дела и, в том числе, получить мотивационные выплаты – премии, тринадцатые заплаты и прочее»,

– объяснила эксперт.


Напомним, что количество актуальных вакансий для персонала в ноябре 2023 года в Свердловой области составило 51,5 тысячи, что на 46% больше, чем в ноябре 2022 года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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