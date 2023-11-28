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В Свердловской области на 46% вырос спрос на персонал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Количество актуальных вакансий для персонала в ноябре 2023 года в Свердловой области составило 51,5 тысячи, что на 46% больше, чем в ноябре 2022 года. Такие данные приводят специалисты HeadHunter.
Большую часть предложений о работе занимает «Рабочий персонал» (23%). За ним идут вакансии сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%), «Розничная торговля» (11%), «Домашний, обслуживающий персонал» (10%) и «Административный персонал», «Информационные технологии» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 5%).
Также аналитики отмечают увеличение спроса на специалистов сферы «Управление персоналом, тренинги». В ноябре было открыто на 133% больше вакансий, чем год назад. Также появилось больше вакансий в сферах «Страхование» (+111%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+77%), «Административный персонал» (+69%), а также «Автомобильный бизнес» (+68%). При этом на 15% за год снизилась востребованность в медицинском персонале и фармацевтах.
Напомним, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме.
Большую часть предложений о работе занимает «Рабочий персонал» (23%). За ним идут вакансии сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%), «Розничная торговля» (11%), «Домашний, обслуживающий персонал» (10%) и «Административный персонал», «Информационные технологии» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 5%).
Также аналитики отмечают увеличение спроса на специалистов сферы «Управление персоналом, тренинги». В ноябре было открыто на 133% больше вакансий, чем год назад. Также появилось больше вакансий в сферах «Страхование» (+111%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+77%), «Административный персонал» (+69%), а также «Автомобильный бизнес» (+68%). При этом на 15% за год снизилась востребованность в медицинском персонале и фармацевтах.
«Год к году спрос на персонал вырос очень существенно, потребность рынка труда в новых кадрах сегодня крайне велика, причем относится это и к отдельным регионам, и к стране в целом»,
– подчеркнула руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.
Напомним, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 резюме.
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