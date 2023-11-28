В Свердловской области на 46% вырос спрос на персонал

– подчеркнула руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

«Год к году спрос на персонал вырос очень существенно, потребность рынка труда в новых кадрах сегодня крайне велика, причем относится это и к отдельным регионам, и к стране в целом»,