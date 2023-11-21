Уральской столице передали 35 новых автобусов

– рассказали в мэрии.

«Салоны оснащены кондиционерами и обогревателями, чтобы обеспечить комфорт проезда при любой погоде. Также автобусы оборудованы валидаторами для оплаты проезда и мониторами для размещения текстовой информации о маршруте»,