Возрастное ограничение 18+
Уральской столице передали 35 новых автобусов
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
Сегодня, 30 ноября, Екатеринбургу передали 35 новых низкопольных автобусов, приобретенных «Гортрансом» по договору лизинга. Ожидается, что они выйдут на городские маршруты в конце декабря – начале января.
Как сообщают в пресс-службе администрации уральской столицы, каждый автобус вмещает в себе не менее 96 пассажиров с учетом 29 сидячих мест. В транспорте оборудованы места для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для них также предусмотрен пандус и кнопка вызова водителя для помощи в транспортировке пассажира в коляске.
Отмечается, что в следующем году муниципалитет должен получить еще 30 новых машин по казначейским кредитам и 30 в лизинг. Общее количество новых автобусов составит 95 штук.
Напомним, что долги «Гортранса» обещают покрыть субсидией из городского бюджета. На прошлой неделе депутат гордумы Антон Швалев сообщил, что налоговая заблокировала организации.
Как сообщают в пресс-службе администрации уральской столицы, каждый автобус вмещает в себе не менее 96 пассажиров с учетом 29 сидячих мест. В транспорте оборудованы места для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для них также предусмотрен пандус и кнопка вызова водителя для помощи в транспортировке пассажира в коляске.
«Салоны оснащены кондиционерами и обогревателями, чтобы обеспечить комфорт проезда при любой погоде. Также автобусы оборудованы валидаторами для оплаты проезда и мониторами для размещения текстовой информации о маршруте»,
– рассказали в мэрии.
Отмечается, что в следующем году муниципалитет должен получить еще 30 новых машин по казначейским кредитам и 30 в лизинг. Общее количество новых автобусов составит 95 штук.
Напомним, что долги «Гортранса» обещают покрыть субсидией из городского бюджета. На прошлой неделе депутат гордумы Антон Швалев сообщил, что налоговая заблокировала организации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургский урбанист предложил не отказываться полностью от идеи увеличить стоимость проезда
24 ноября 2023
24 ноября 2023