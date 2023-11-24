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Куйвашев согласовал строительство новой дороги до ХМАО
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области согласовал строительство новой дороги до ХМАО на востоке региона. Она должна будет стать частью новых логистических маршрутов для «Сухого порта».
Проект учтен в бюджете области на следующий 2024 год, а также на период 2025-2026 годов.
Ожидается, что в следующем году в рамках проекта будут расширены северное полукольцо ЕКАД, Тюменский тракт и подъездные пути для «Сухого порта».
Проект учтен в бюджете области на следующий 2024 год, а также на период 2025-2026 годов.
«Строить будут в два этапа: сначала от деревни Владимировка до подъезда к поселку Карабашка, а затем до границы Свердловской области. Работы на объекте по планам начнутся в 2025 году»,
– рассказали в телеграм-канале «Не для протокола», близком к аппарату власти.
Ожидается, что в следующем году в рамках проекта будут расширены северное полукольцо ЕКАД, Тюменский тракт и подъездные пути для «Сухого порта».
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