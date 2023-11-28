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Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу» после ареста счетов предприятия из-за неоплаты налогов. Об этом заявил депутат гордумы Антон Швалёв.
Напомним, что после транспортного скандала в уральской столице депутат Госдумы предложил сделать структуру транспорта законодательно «неотключаемой».
«На заседании думы задал вопрос о том, будет ли помощь "Гортрансу" учтена в бюджете. Начальник департамента экономики заявил, что с долгами предприятие долго функционировать не сможет. Но проблему должны решить»,
– написал депутат в своем телеграм-канале.
Напомним, что после транспортного скандала в уральской столице депутат Госдумы предложил сделать структуру транспорта законодательно «неотключаемой».
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После скандала с екатеринбургским «Гортрансом» в Госдуме предложили сделать транспорт законодательно неотключаемым
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