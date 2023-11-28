Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»

написал депутат в своем телеграм-канале.

«На заседании думы задал вопрос о том, будет ли помощь "Гортрансу" учтена в бюджете. Начальник департамента экономики заявил, что с долгами предприятие долго функционировать не сможет. Но проблему должны решить»,