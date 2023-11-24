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В Екатеринбурге открылись бесплатные пункты приема старых шин
Фото: Вечерние ведомости
Старые шины можно сдать в пункты приема, которые открылись в Екатеринбурге. О долгожданной для многих автомобилистов новинки рассказали в мэрии столицы Урала.
Сообщается, что пункты начнут работать с 25 ноября, и продолжат до 17 декабря.
«Прием автомобильных шин от населения в передвижном пункте будет осуществляться бесплатно по выходным дням в период с 25 ноября по 17 декабря с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 – 13:00). В частности, уже в эти выходные 25 ноября будет работать передвижной пункт на пересечении улиц Феофанова – Врачей в Академическом районе. В Верх-Исетском районе на пересечении улиц Бебеля – Черепанова в передвижном пункте специалисты будут принимать ненужные покрышки у автовладельцев 26 ноября», – сообщает мэрия Екатеринбурга.
А вот на Спецавтобазе можно будет сдать шины до 21 декабря, но подчеркивается, что не более четырех штук от одного человека. При этом стационарные пункты будут работать с 8.00 до 17.00 каждый день на самой Спецавтобазе (Посадская, 3), также сдать можно и на мусорном полигоне – Е. Савкова, 100 (территория МСК «Широкореченский»).
Сообщается, что пункты начнут работать с 25 ноября, и продолжат до 17 декабря.
«Прием автомобильных шин от населения в передвижном пункте будет осуществляться бесплатно по выходным дням в период с 25 ноября по 17 декабря с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 – 13:00). В частности, уже в эти выходные 25 ноября будет работать передвижной пункт на пересечении улиц Феофанова – Врачей в Академическом районе. В Верх-Исетском районе на пересечении улиц Бебеля – Черепанова в передвижном пункте специалисты будут принимать ненужные покрышки у автовладельцев 26 ноября», – сообщает мэрия Екатеринбурга.
А вот на Спецавтобазе можно будет сдать шины до 21 декабря, но подчеркивается, что не более четырех штук от одного человека. При этом стационарные пункты будут работать с 8.00 до 17.00 каждый день на самой Спецавтобазе (Посадская, 3), также сдать можно и на мусорном полигоне – Е. Савкова, 100 (территория МСК «Широкореченский»).
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