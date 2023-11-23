Бюджет Свердловской области на 2024 год хотят увеличить на 10 миллиардов





– говорится в сообщении ДИПа. «Ко второму чтению увеличены средства на строительство и реконструкцию школ, домов культуры, дорог, спортивных объектов, строительство газопроводов, замену лифтов, поддержку аграриев, обеспечение пожарной безопасности, приобретение муниципального транспорта, в том числе пассажирских автобусов и трамвайных вагонов для Екатеринбурга и другие актуальные вопросы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Бюджет Свердловской области на следующий год ко второму чтению хотят увеличить на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.По заверению заместителя губернатора Алексея Шмыкова, бюджет 2024 года заметно увеличит качество жизни жителей региона.Законопроект об областном бюджете и плановый период должны будут рассмотреть во втором и третьем чтении 5 декабря.