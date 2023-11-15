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В Свердловской области не хватает порядка сотни уборщиков снега
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области открылось порядка сотни вакансий для специалистов по уборке снега. Об этом сообщили «Вечерним ведомостям» аналитики платформы по поиску работы HeadHunter.
Согласно их данным, 26% приходится на разнорабочих, 19% на дворников и по 12% на машинистов и водителей. Утверждается, что водителям категории «С» готовы платить за работу от 60 до 100 тысяч рублей, дворникам – в районе 40 тысяч рублей.
Ранее на встрече мэра уральской столицы и начальников районных дорожно-эксплуатационных управлений по вопросам работы коммунальных служб заявлялось, что плохая уборка города связала с нехваткой рабочих, которые должны убирать снег с улиц. Напомним, что исследователи HeadHunter также сообщали об остром дефиците дворников в Свердловской области. На одну такую вакансию приходится всего 0,5 резюме.
Согласно их данным, 26% приходится на разнорабочих, 19% на дворников и по 12% на машинистов и водителей. Утверждается, что водителям категории «С» готовы платить за работу от 60 до 100 тысяч рублей, дворникам – в районе 40 тысяч рублей.
Ранее на встрече мэра уральской столицы и начальников районных дорожно-эксплуатационных управлений по вопросам работы коммунальных служб заявлялось, что плохая уборка города связала с нехваткой рабочих, которые должны убирать снег с улиц. Напомним, что исследователи HeadHunter также сообщали об остром дефиците дворников в Свердловской области. На одну такую вакансию приходится всего 0,5 резюме.
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