15% екатеринбуржцев планируют продолжить выходные после 6 ноября отпусками и отгулами

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Три дня выходных подряд для 15 процентов жителей Екатеринбурга кажутся несущественными, горожане планируют продлить свой отдых после 6 ноября отпусками и отгулами.О продлении трёхдневных выходных чаще заявляют горожане до 34 лет, сообщается в исследовании SuperJob.Согласно исследованию, более половины екатеринбуржцев проведут праздничные дни в кругу семьи – об этом заявляли 65% опрошенных. 14% горожан планируют работать, а по 4% опрошенных заявили о намерении уехать на дачу или в небольшую поездку в другой город.Напомним, в этом году в честь Дня народного единства – праздника, который отмечается 4 ноября, выходной будет также и в понедельник. То есть россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно.