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15% екатеринбуржцев планируют продолжить выходные после 6 ноября отпусками и отгулами

12.14 Суббота, 4 ноября 2023
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Три дня выходных подряд для 15 процентов жителей Екатеринбурга кажутся несущественными, горожане планируют продлить свой отдых после 6 ноября отпусками и отгулами.

О продлении трёхдневных выходных чаще заявляют горожане до 34 лет, сообщается в исследовании SuperJob.

Согласно исследованию, более половины екатеринбуржцев проведут праздничные дни в кругу семьи – об этом заявляли 65% опрошенных. 14% горожан планируют работать, а по 4% опрошенных заявили о намерении уехать на дачу или в небольшую поездку в другой город.

Напомним, в этом году в честь Дня народного единства – праздника, который отмечается 4 ноября, выходной будет также и в понедельник. То есть россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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17:05 В Свердловской области убившая троих детей мать может избежать приговора
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16:30 «Россия» объявила запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в Пензу
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