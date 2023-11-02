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«Россия» объявила запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в Пензу
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Россия» объявила запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в Пензу с 3 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Перелеты будут выполниться один раз в неделю – по средам – а самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 мест. Первый вылет, запланированный на 3 января, будет выполняться из Пензы в 12.20, и обратно в Пензу из Екатеринбурга – в 17.20 по местному времени.
Маршрут Екатеринбург – Пенза является субсидируемым, поэтому будет будут стоить от 6,1 тысячи рублей.
Перелеты будут выполниться один раз в неделю – по средам – а самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 мест. Первый вылет, запланированный на 3 января, будет выполняться из Пензы в 12.20, и обратно в Пензу из Екатеринбурга – в 17.20 по местному времени.
Маршрут Екатеринбург – Пенза является субсидируемым, поэтому будет будут стоить от 6,1 тысячи рублей.
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