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В столице Урала хотят построить новый выезд на Объездную дорогу
Фото: проектная документация
В столице Урала хотят сделать новый выезд на Объездную дорогу с восьмого километра Московского тракта, который не так давно переименовали в честь Архангела Михаила. Выезд должен будет появиться в районе «Меги».
Он позволит открыть дополнительный сквозной проезд от Репина до Объездной и частично разгрузить Светлореченскую. В настоящий момент улица Архангела Михаила заканчивается в нескольких метров от Объездной дороги тупиком.
В проектной документации также указано, что реконструкция обеспечит подъезд к существующим и планируемым зданиям «общественно-делового, спортивного и промышленного назначения». Вероятно, речь идет о ТРЦ «Мега», отеле «Изумруд», здании центра соцпомощи «Каравелла» и автосалонах.
Он позволит открыть дополнительный сквозной проезд от Репина до Объездной и частично разгрузить Светлореченскую. В настоящий момент улица Архангела Михаила заканчивается в нескольких метров от Объездной дороги тупиком.
В проектной документации также указано, что реконструкция обеспечит подъезд к существующим и планируемым зданиям «общественно-делового, спортивного и промышленного назначения». Вероятно, речь идет о ТРЦ «Мега», отеле «Изумруд», здании центра соцпомощи «Каравелла» и автосалонах.
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