Улица Архангела Михаила появилась в Екатеринбурге

Нина Шашмурина © Вечерние ведомости

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица Архангела Михаила. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.Постановлением, подписанным и.о. главы города Екатеринбурга Игорем Сутягиным, было решено переименовать «Километр Московский тракт 8» в улицу «Архангела Михаила».Копию постановления теперь должны направить в УМВД по Екатеринбургу, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», «Станцию скорой медицинской помощи имени Капиноса», ГУ МЧС по Свердловской области и администрацию Верх-Исетского района.