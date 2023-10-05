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Улица Архангела Михаила появилась в Екатеринбурге
Фото: приложение к постановлению / екатеринбург.рф
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица Архангела Михаила. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.
Постановлением, подписанным и.о. главы города Екатеринбурга Игорем Сутягиным, было решено переименовать «Километр Московский тракт 8» в улицу «Архангела Михаила».
Копию постановления теперь должны направить в УМВД по Екатеринбургу, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», «Станцию скорой медицинской помощи имени Капиноса», ГУ МЧС по Свердловской области и администрацию Верх-Исетского района.
Постановлением, подписанным и.о. главы города Екатеринбурга Игорем Сутягиным, было решено переименовать «Километр Московский тракт 8» в улицу «Архангела Михаила».
Копию постановления теперь должны направить в УМВД по Екатеринбургу, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», «Станцию скорой медицинской помощи имени Капиноса», ГУ МЧС по Свердловской области и администрацию Верх-Исетского района.
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