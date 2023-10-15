Возрастное ограничение 18+
Водители заявили о дефиците бензина на заправках Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Водители сообщили об отсутствии бензина на екатеринбургских заправках. По словам местных жителей, в уральской столице на многих заправках «ЛУКОЙЛа» нет топлива.
По данным портала Е1, водители объезжают по несколько заправок, но не могут найти работающие.
На горячей линии «ЛУКОЙЛа» изданию сообщили, что проблемы с поставками бензина действительно есть, подтвердив заявления о том, что дизельного и других видов топлива на заправках может не быть.
Напомним, что водители сталкивались с дефицитом бензина на свердловских заправках еще в начале октября.
По данным портала Е1, водители объезжают по несколько заправок, но не могут найти работающие.
«Я объехал полгорода – везде шланги перемотаны. Нет ни 92-го, ни 95-го, ни 100-го»,
– утверждает екатеринбуржец.
На горячей линии «ЛУКОЙЛа» изданию сообщили, что проблемы с поставками бензина действительно есть, подтвердив заявления о том, что дизельного и других видов топлива на заправках может не быть.
Напомним, что водители сталкивались с дефицитом бензина на свердловских заправках еще в начале октября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
15 октября 2023
15 октября 2023
В столице Урала на выходные закроют движение по улице Чемпионов
19 октября 2023
19 октября 2023
За год в Екатеринбурге в 2,4 раза выросло число вакансий
18 октября 2023
18 октября 2023