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Вопрос подорожания проезда в Екатеринбурге должен будет рассмотреть мэр
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вопрос о возможном подорожании проезда в общественном транспорте должен будет рассмотреть городской глава Алексей Орлов на следующей неделе.
Напомним, что ранее портал Ura.ru сообщил со ссылкой на вице-мэра по финансам Андрея Корюкова, что в уральской странице планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей. Позже Корюков опроверг эту информацию, называв фейком, и порекомендовал обратиться к профильному вице-мэру.
Курирующий транспорт в уральской столице вице-мэр Алексей Бубнов сведения о том, что подразделения администрации города намерены проработать вопрос об изменении тарифа подтвердил и добавил, что транспортные предприятия сейчас готовят документы с обоснованием. Рассмотреть их должен будет глава города Алексей Орлой на следующей неделе по возвращении из отпуска.
Как сильно может измениться стоимость проезда в уральской столице, на данный момент неизвестно.
Напомним, что ранее портал Ura.ru сообщил со ссылкой на вице-мэра по финансам Андрея Корюкова, что в уральской странице планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей. Позже Корюков опроверг эту информацию, называв фейком, и порекомендовал обратиться к профильному вице-мэру.
Курирующий транспорт в уральской столице вице-мэр Алексей Бубнов сведения о том, что подразделения администрации города намерены проработать вопрос об изменении тарифа подтвердил и добавил, что транспортные предприятия сейчас готовят документы с обоснованием. Рассмотреть их должен будет глава города Алексей Орлой на следующей неделе по возвращении из отпуска.
Как сильно может измениться стоимость проезда в уральской столице, на данный момент неизвестно.
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