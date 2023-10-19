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Вице-мэр Корюков опроверг информацию о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вице-мэр Андрей Корюков назвал фейком сообщение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга.
Он также добавил, что вопросы транспорта курирует другой вице-мэр – Алексей Бубнов.
Ранее портал Ura.ru сообщил со ссылкой на вице-мэра по финансам, что в уральской странице планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей.
«У меня нет никаких комментариев к тому фейку, который выпустило Ura.ru. Я не занимаюсь этим вопросом и каких-то прогнозов дать не смогу»,
– заявил Андрей Корюков изданию It’s My City.
Он также добавил, что вопросы транспорта курирует другой вице-мэр – Алексей Бубнов.
Ранее портал Ura.ru сообщил со ссылкой на вице-мэра по финансам, что в уральской странице планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей.
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