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В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. Измерения тарифа коснется, как метро, так и автобусов, троллейбусов и трамваев.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вице-мэра по финансам Андрея Корюкова. Он рассказал, что «Гортранс» уже направил в Региональную энергетическую комиссию соответствующую заявку. Ее должны будут рассмотреть в ноябре-декабре.
Предполагается, что новый тариф начнет действовать с 1 января 2024 года.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вице-мэра по финансам Андрея Корюкова. Он рассказал, что «Гортранс» уже направил в Региональную энергетическую комиссию соответствующую заявку. Ее должны будут рассмотреть в ноябре-декабре.
Предполагается, что новый тариф начнет действовать с 1 января 2024 года.
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