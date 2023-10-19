В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей

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В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. Измерения тарифа коснется, как метро, так и автобусов, троллейбусов и трамваев.Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вице-мэра по финансам Андрея Корюкова. Он рассказал, что «Гортранс» уже направил в Региональную энергетическую комиссию соответствующую заявку. Ее должны будут рассмотреть в ноябре-декабре.Предполагается, что новый тариф начнет действовать с 1 января 2024 года.