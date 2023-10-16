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Доходы Екатеринбурга выросли на 7,5%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Доходы бюджета Екатеринбурга за первое полугодие текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 7,5%.
Об этом на заседании комиссии по бюджету и экономической политики уральской столицы заявила заместитель начальника департамента финансов администрации города Юлия Медведева.
По ее словам, за первое полугодие 2023 года доходы составили 32 миллиарда 991 миллион рублей (49,9% к плану), а расходы – 31 миллиард 753 миллиона рублей. (46%). Общий объем налоговых и неналоговых доходов при этом составил 14,2 миллиарда рублей.
Напомним, что в мае на заседании комиссии сообщалось, что расходы города превысили доходы на два миллиарда рублей.
Об этом на заседании комиссии по бюджету и экономической политики уральской столицы заявила заместитель начальника департамента финансов администрации города Юлия Медведева.
По ее словам, за первое полугодие 2023 года доходы составили 32 миллиарда 991 миллион рублей (49,9% к плану), а расходы – 31 миллиард 753 миллиона рублей. (46%). Общий объем налоговых и неналоговых доходов при этом составил 14,2 миллиарда рублей.
Напомним, что в мае на заседании комиссии сообщалось, что расходы города превысили доходы на два миллиарда рублей.
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