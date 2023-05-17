Расходы бюджета Екатеринбурга за первый квартал превысили доходы на два миллиарда рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 мая, на заседании комиссии по бюджету и экономполитике екатеринбугской городской думы озвучен отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2023 года. Согласно официальным данным, расходы превышают доходы аж на два миллиарда рублей.Доходы составили 12 млрд 871 млн рублей, по сообщению пресс-службы ЕГД, это 20 % от утвержденного годового показателя. А расходы – 14 млрд 882 млн рублей, и это 22, 5% от запланированного.Однако отмечается, что сумма доходов превышает прошлогодние данные за аналогичный период на 5,4 млрд рублей.