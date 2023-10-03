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На месте Института экономики в Екатеринбурге построят элитный ЖК
Фото: официальная документация проекта Forum
В Екатеринбурге на территории бывшего здания Уральского института экономики, управления и права построят элитный жилой комплекс.
Новый ЖК появится рядом с парком Энгельса, по улице Сони Морозовой, 180. Проект комплекса презентовала компания Forum на выставке 100+ TechnoBuild. Планируется, что у ЖК будет две секции – на 10 и 17 этажей. Сроки строительства пока не сообщают.
Отметим, что на этом месте ранее находился Уральский институт экономики, управления и права, потом его переделали в офисное здание. Трехэтажное здание начали сносить в мае этого года.
Новый ЖК появится рядом с парком Энгельса, по улице Сони Морозовой, 180. Проект комплекса презентовала компания Forum на выставке 100+ TechnoBuild. Планируется, что у ЖК будет две секции – на 10 и 17 этажей. Сроки строительства пока не сообщают.
Отметим, что на этом месте ранее находился Уральский институт экономики, управления и права, потом его переделали в офисное здание. Трехэтажное здание начали сносить в мае этого года.
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