На месте Института экономики в Екатеринбурге построят элитный ЖК

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на территории бывшего здания Уральского института экономики, управления и права построят элитный жилой комплекс.Новый ЖК появится рядом с парком Энгельса, по улице Сони Морозовой, 180. Проект комплекса презентовала компания Forum на выставке 100+ TechnoBuild. Планируется, что у ЖК будет две секции – на 10 и 17 этажей. Сроки строительства пока не сообщают.Отметим, что на этом месте ранее находился Уральский институт экономики, управления и права, потом его переделали в офисное здание. Трехэтажное здание начали сносить в мае этого года.