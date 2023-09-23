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Свердловским полицейским из-за дефицита работников пообещали доплату
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сотрудникам ППС пообещали доплату в 10 тысяч рублей. Это связано с недостатком кадров в полиции.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, в январе 2024 года свердловские полицейские ППС начнут получать в качестве доплаты 10 тысяч рублей.
По словам Валерия Горелых, оклад обещают повысить не только сотрудникам ППС, но и работникам всей системы МВД. Так, зарплата патрульных полицейских, как утверждается, будет составлять от 45 до 57 тысяч рублей.
Напомним, что подразделение ППС в последние годы столкнулось с нехваткой кадров. По официальным данным, не хватает 39% сотрудников, а по неофициальным – 50%.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, в январе 2024 года свердловские полицейские ППС начнут получать в качестве доплаты 10 тысяч рублей.
«Что касается финансирования подразделения, то и здесь свет в конце тоннеля имеется. Правительство Свердловской области приняло решение с 1 января 2024 года доплачивать сотрудникам ППС, как и представителям службы участковых уполномоченных, 10 тысяч рублей ежемесячно»,
– заявляет полковник Горелых.
По словам Валерия Горелых, оклад обещают повысить не только сотрудникам ППС, но и работникам всей системы МВД. Так, зарплата патрульных полицейских, как утверждается, будет составлять от 45 до 57 тысяч рублей.
Напомним, что подразделение ППС в последние годы столкнулось с нехваткой кадров. По официальным данным, не хватает 39% сотрудников, а по неофициальным – 50%.
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