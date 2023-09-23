Свердловским полицейским из-за дефицита работников пообещали доплату

– заявляет полковник Горелых.

«Что касается финансирования подразделения, то и здесь свет в конце тоннеля имеется. Правительство Свердловской области приняло решение с 1 января 2024 года доплачивать сотрудникам ППС, как и представителям службы участковых уполномоченных, 10 тысяч рублей ежемесячно»,