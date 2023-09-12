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«Уральские авиалинии» оценили выкуп самолетов Airbus из лизинга в 900 миллионов долларов
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» оценивает выкуп самолетов Airbus из лизинга в 900 миллионов долларов. Об этом сегодня на брифинге заявил гендиректор компании Сергей Скуратов.
По словам гендиректора авиакомпании, выкуп всех 52 лизинговых самолетов Airbus обойдется примерно в 900 миллионов долларов. Сейчас компания выкупает 19 лайнеров. Часть суммы вносят «Уральские авиалинии», а часть дает государство в качестве долгосрочного кредита на 15 лет.
Сергей Скуратов напомнил, что «Уральские авиалинии» с Airbus построили оборудованный ангар для обслуживания их самолетов. Теперь планируется построить аналогичный ангар для обслуживания российских самолетов.
Напомним, что самолет Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал. Экипаж самолета на время расследования отстранят от полетов.
«Нам ещё нужно пройти три комиссии. Я думаю, что в этом месяце мы должны их пройти. Дело идёт к завершению»,
– сообщил Скуратов.
По словам гендиректора авиакомпании, выкуп всех 52 лизинговых самолетов Airbus обойдется примерно в 900 миллионов долларов. Сейчас компания выкупает 19 лайнеров. Часть суммы вносят «Уральские авиалинии», а часть дает государство в качестве долгосрочного кредита на 15 лет.
Сергей Скуратов напомнил, что «Уральские авиалинии» с Airbus построили оборудованный ангар для обслуживания их самолетов. Теперь планируется построить аналогичный ангар для обслуживания российских самолетов.
Напомним, что самолет Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал. Экипаж самолета на время расследования отстранят от полетов.
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Экипаж самолета «Уральских авиалиний», приземлившегося в поле, отстранят от полетов
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