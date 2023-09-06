В Свердловской области спрос на персонал побил рекорд

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в августе этого года количество активных вакансий побило очередной рекорд. Об этом сообщает служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru.В августе в регионе насчитывалось 50 тысяч активных вакансий, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений сервиса. Это на 131% больше, чем в январе 2021 года, и на 56% больше, чем в августе 2022 года.Отмечается, что на Свердловскую область приходится 4% от всех вакансий в России и 43% вакансий Уральского федерального округа.В службе исследований hh.ru заявили, что за последний год ни одна из профессиональных сфер не показала падение спроса на сотрудников. Ощутимее всего количество вакансий выросло в сферах «Страхование» (+169%), «Управление персоналом, тренинги» (+111%) и «Административный персонал» (+107%). В сфере «Медицина, фармацевтика» зафиксирован самый скромный прирост (+7%).Наибольшим спросом у свердловских работодателей пользуются специалисты из сфер «Рабочий персонал» (24% вакансий), «Продажи, обслуживание клиентов» (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость» (17%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%), «Домашний, обслуживающий персонал» (10%), «Розничная торговля» (10%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (6%), «Административный персонал» (5%) и «Информационные технологии» (5%).