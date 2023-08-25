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С 1 июля 2024 года в Свердловской области поднимут тарифы на вывоз мусора
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 июля 2024 года в Екатеринбурге и 34-х районах Свердловской области, где работает МУП «Спецавтобаза», хотят поднять тарифы на вывоз мусора.
Соответствующий проект постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК) опубликовали на сайте ведомства. Рассмотреть новые тарифы должны сегодня, 30 августа.
На данный момент известно, что в следующем году поднять тарифы хотят с 627,06 рубля до 664,5 рубля. В 2025 цены на вывоз мусора могут вырасти уже до 704,51 рубля и в 2025 – до 741,73 рубля.
Ранее свердловский областной суд признал недействительным документ, определявший стоимость вывоза мусора, в связи с чем в «Спецавтобазе» стали пересматривать тарифы.
Соответствующий проект постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК) опубликовали на сайте ведомства. Рассмотреть новые тарифы должны сегодня, 30 августа.
На данный момент известно, что в следующем году поднять тарифы хотят с 627,06 рубля до 664,5 рубля. В 2025 цены на вывоз мусора могут вырасти уже до 704,51 рубля и в 2025 – до 741,73 рубля.
Ранее свердловский областной суд признал недействительным документ, определявший стоимость вывоза мусора, в связи с чем в «Спецавтобазе» стали пересматривать тарифы.
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Свердловский областной суд признал недействительным документ, определявший стоимость вывоза мусора
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