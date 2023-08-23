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Свердловский областной суд признал недействительным документ, определявший стоимость вывоза мусора
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд признал недействительным постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) № 239-ПК от 16 декабря 2021 года, которое определяла стоимость вывоза мусора. Теперь в «Спецавтобазе» должны будут пересмотреть тарифы.
Соответствующее постановление было опубликовано на региональном портале правовой информации 22 августа.
В ЕМУП «Специализированная автобаза» информацию подтвердили, заявив, что окончательное решение об установление новых тарифов останется за региональной энергетической комиссией, а также будут ли они изменены, насколько и с какого периода начнут действовать, пишет портал «Е1».
Рассмотреть этот вопрос в РЭК должны будут на заседании 30 августа.
Соответствующее постановление было опубликовано на региональном портале правовой информации 22 августа.
В ЕМУП «Специализированная автобаза» информацию подтвердили, заявив, что окончательное решение об установление новых тарифов останется за региональной энергетической комиссией, а также будут ли они изменены, насколько и с какого периода начнут действовать, пишет портал «Е1».
Рассмотреть этот вопрос в РЭК должны будут на заседании 30 августа.
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