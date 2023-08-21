Возрастное ограничение 18+
На ремонт Кольцовского тракта выделили 383,9 миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запланировали ремонтные работы на участке Кольцовского тракта. На это дело свердловские власти выделяют 383,9 миллиона рублей, следует из информации на сайте госзакупок.
Ремонт должен будет продлиться со 2 октября до 20 ноября этого года. За это время подрядчику предстоит обновить почти 6,5 километра дорожного полотна на участке «км 4+800 — км 11+224».
Напомним, что в этом году Кольцовский тракт уже ремонтировали. Тогда во время ремонта дорожники не перекрывали всю проезжаю часть сразу.
Ремонт должен будет продлиться со 2 октября до 20 ноября этого года. За это время подрядчику предстоит обновить почти 6,5 километра дорожного полотна на участке «км 4+800 — км 11+224».
Напомним, что в этом году Кольцовский тракт уже ремонтировали. Тогда во время ремонта дорожники не перекрывали всю проезжаю часть сразу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».