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В Екатеринбурге на два месяца ограничат движение по Кольцовскому тракту
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за того, что на Кольцовом тракте образовались глубокие колеи, будут заменять дорожное полотно. В связи с этим на два месяца, с 24 апреля по 30 июня, на дороге до аэропорта будет ограничено движение.
Как рассказали в управлении автодорог Свердловской области, колеи образовались из-за высокой интенсивности движения и «неправильного выбора шин владельцами автомобилей».
Дорожники обещают не перекрывать всю проезжую часть сразу. На период проведения работ Кольцовский тракт будет сужен до двух полос, на двух других рабочие будут проводить фрезерование проезжей части и укладывать новые слои асфальтобетона.
Как рассказали в управлении автодорог Свердловской области, колеи образовались из-за высокой интенсивности движения и «неправильного выбора шин владельцами автомобилей».
«К примеру, использованием шипованных покрышек весной, летом и осенью»,
– пояснили в Управтодоре.
Дорожники обещают не перекрывать всю проезжую часть сразу. На период проведения работ Кольцовский тракт будет сужен до двух полос, на двух других рабочие будут проводить фрезерование проезжей части и укладывать новые слои асфальтобетона.
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