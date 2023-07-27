Еще семь участков трасс планируют отремонтировать в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области отремонтируют еще семь участков региональных дорог общей протяженностью более 50 километров. Ремонт будет выполняться за счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета на сумму 1,5 миллиарда рублей.Как сообщили в департаменте информполитики региона, большинство участков, которые планируют отремонтировать, находятся на севере области и в промышленных районах. На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов обновят участок с 273-го по 276-й километр (обратное направление). Уже идет ремонт участка с 12 по 30 километр трассы Верхняя Пышма – Невьянск.В список подлежащих ремонту участков также вошли: трасса Серов – Североуральск – Ивдель (с 51-го по 58-й и с 63-го по 73-й километр), Верхняя Тура – Качканар (с нулевого по первый и с 12-го по 14-й километр), село Краснослободское – село Липчинское – граница Тюменской области.В Арамильском и Сысертском городских округах планируют отремонтировать два участка дороги Арамиль – Фомино общей длиной почти 11 километров.