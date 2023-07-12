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Дмитрий Трифонов возглавил корпорацию ВСМПО-АВИСМА
Фото: официальный сайт ВСМПО-АВИСМА
Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» назначил Дмитрия Трифонова на должность генерального директора компании. Соответствующий приказ подписан 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ВСМПО-АВИСМА.
Дмитрий Трифонов работает в ВСМПО-АВИСМА. Он прошел путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала в Пермском крае с 2012 года.
Кроме того, исполнять обязанности исполнительного директора АВИСМА – филиала корпорации ВСМПО-АВИСМА – будет Владимир Бабин. Ранее он занимал должность заместителя директора по технологии АВИСМА.
ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в стране производитель титана, две главные производственные площадки корпорации находятся в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край). В прошлом месяце в публичную плоскость вылился конфликт между профсоюзом и руководством предприятия из-за внедрения новой схемы оплаты труда. После этого на предприятии заявили об индексации зарплат на 8%.
Дмитрий Трифонов работает в ВСМПО-АВИСМА. Он прошел путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала в Пермском крае с 2012 года.
Кроме того, исполнять обязанности исполнительного директора АВИСМА – филиала корпорации ВСМПО-АВИСМА – будет Владимир Бабин. Ранее он занимал должность заместителя директора по технологии АВИСМА.
ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в стране производитель титана, две главные производственные площадки корпорации находятся в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край). В прошлом месяце в публичную плоскость вылился конфликт между профсоюзом и руководством предприятия из-за внедрения новой схемы оплаты труда. После этого на предприятии заявили об индексации зарплат на 8%.
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