С начала года в Свердловской области зарегистрировались 30,5 тысячи новых самозанятых

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала 2023 года зарегистрировались 30,5 тысячи новых самозанятых. Всего самозанятыми являются 212,7 тысяч свердловчан.Как заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, в регионе также растут количество субъектов малого и среднего бизнеса и зарплата занятых в сфере МСП. По итогам прошлого года средняя зарплата работников малых предприятий в номинальном выражении увеличилась на 13,8 тысяч рублей или на 39,1% к уровню 2020 года.По словам Третьякова, самый высокий уровень зарплаты в малом бизнесе зафиксирован в сферах информации и связи, финансов и страхования, образования.