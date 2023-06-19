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С начала года в Свердловской области зарегистрировались 30,5 тысячи новых самозанятых
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала 2023 года зарегистрировались 30,5 тысячи новых самозанятых. Всего самозанятыми являются 212,7 тысяч свердловчан.
Как заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, в регионе также растут количество субъектов малого и среднего бизнеса и зарплата занятых в сфере МСП. По итогам прошлого года средняя зарплата работников малых предприятий в номинальном выражении увеличилась на 13,8 тысяч рублей или на 39,1% к уровню 2020 года.
По словам Третьякова, самый высокий уровень зарплаты в малом бизнесе зафиксирован в сферах информации и связи, финансов и страхования, образования.
Как заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, в регионе также растут количество субъектов малого и среднего бизнеса и зарплата занятых в сфере МСП. По итогам прошлого года средняя зарплата работников малых предприятий в номинальном выражении увеличилась на 13,8 тысяч рублей или на 39,1% к уровню 2020 года.
По словам Третьякова, самый высокий уровень зарплаты в малом бизнесе зафиксирован в сферах информации и связи, финансов и страхования, образования.
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