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В курсирующих между Екатеринбургом и Челябинском «Орланах» увеличили количество вагонов

10.21 Воскресенье, 11 июня 2023
Экономика
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Количество вагонов в поездах «Орлан», курсирующих между Екатеринбургом и Челябинском, из-за популярности направления решили увеличивать в выходные дни. Об этом сообщили в телеграм-канале «Свердловская ПК».

«В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов «Орлан» будет курсировать ежедневно в период выходных дней»,

– говорится в сообщении.


Там также отметили, что «Орлан» в увеличенном составе начал курсировать с 10 июня.

Сегодня утром портал E1.RU писал о том, что пассажиры поезда жаловались на давку в вагонах, однако железнодорожники среагировали и добавили еще один вагон «Орлану».

Напомним, что еще в январе 2023 года пассажиры «Орлана» жаловались на давку в поезде. В результате ситуацией заинтересовалась прокуратура, после чего были запущены дополнительные рейсы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:10 Причиной смерти журналистики из Нижнего Тагила могла стать врачебная ошибка
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14:30 В Екатеринбурге начал работу новый генконсул Великобритании
14:06 В Екатеринбурге больные раком не могут получить химиотерапию
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12:49 Глава Березовского вновь попросил волонтеров помочь в борьбе с пожарами
11:55 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге активов энергетиков
11:01 Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в Туринске
10:11 В Екатеринбурге на три месяца приостановили доставку роллов «Ёбидоёби» после вспышки сальмонеллеза
09:17 В Свердловской области количество лесных пожаров сократилось до двух
21:24 Охоту на электросамокатчика устроил водитель иномарки в Екатеринбурге
20:52 Обидчивый покупатель угрожал сжечь магазин в Ревде
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