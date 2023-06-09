Возрастное ограничение 18+
В курсирующих между Екатеринбургом и Челябинском «Орланах» увеличили количество вагонов
Экономика
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Количество вагонов в поездах «Орлан», курсирующих между Екатеринбургом и Челябинском, из-за популярности направления решили увеличивать в выходные дни. Об этом сообщили в телеграм-канале «Свердловская ПК».
Там также отметили, что «Орлан» в увеличенном составе начал курсировать с 10 июня.
Сегодня утром портал E1.RU писал о том, что пассажиры поезда жаловались на давку в вагонах, однако железнодорожники среагировали и добавили еще один вагон «Орлану».
Напомним, что еще в январе 2023 года пассажиры «Орлана» жаловались на давку в поезде. В результате ситуацией заинтересовалась прокуратура, после чего были запущены дополнительные рейсы.
«В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов «Орлан» будет курсировать ежедневно в период выходных дней»,
– говорится в сообщении.
Там также отметили, что «Орлан» в увеличенном составе начал курсировать с 10 июня.
Сегодня утром портал E1.RU писал о том, что пассажиры поезда жаловались на давку в вагонах, однако железнодорожники среагировали и добавили еще один вагон «Орлану».
Напомним, что еще в январе 2023 года пассажиры «Орлана» жаловались на давку в поезде. В результате ситуацией заинтересовалась прокуратура, после чего были запущены дополнительные рейсы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Перевозки пассажиров на СвЖД в мае выросли на 10%
06 июня 2023
06 июня 2023