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Дополнительные рейсы «Орлана» запустят между Екатеринбургом и Челябинском
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
По маршруту Екатеринбург – Челябинск запустят дополнительные рейсы пригородных поездов «Орлан». Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Вторая пара пригородных поездов начнет курсировать с 1 февраля. Такое решение принято правительствами Свердловской и Челябинской областей из-за высокого спроса на маршрут. «Вечерние ведомости» писали, как пассажиры жалуются на давку в «Орланах». Ситуацией заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура.
Пригородные поезда будут отправляться по утрам из Екатеринбурга, а вечером – из Челябинска. Первый поезд отправится из уральской столицы в 08.36 и прибудет в 12.49. Из Челябинска поезд будет отправляться в 19.06 и прибудет в 23.10. На маршруте предусмотрены остановки: «о.п. Первомайская», «о.п. Ботаническая», «Верхний Уфалей», «Кыштым», «Аргаяш», «остановочный пункт 236 км».
Напомним, что на данный момент поезд Челябинск – Екатеринбург отправляется в 06:39 и прибывает в 10:35. Поезд из Екатеринбурга отправляется в 18:00, прибывает в 21:56.
Вторая пара пригородных поездов начнет курсировать с 1 февраля. Такое решение принято правительствами Свердловской и Челябинской областей из-за высокого спроса на маршрут. «Вечерние ведомости» писали, как пассажиры жалуются на давку в «Орланах». Ситуацией заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура.
Пригородные поезда будут отправляться по утрам из Екатеринбурга, а вечером – из Челябинска. Первый поезд отправится из уральской столицы в 08.36 и прибудет в 12.49. Из Челябинска поезд будет отправляться в 19.06 и прибудет в 23.10. На маршруте предусмотрены остановки: «о.п. Первомайская», «о.п. Ботаническая», «Верхний Уфалей», «Кыштым», «Аргаяш», «остановочный пункт 236 км».
Напомним, что на данный момент поезд Челябинск – Екатеринбург отправляется в 06:39 и прибывает в 10:35. Поезд из Екатеринбурга отправляется в 18:00, прибывает в 21:56.
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