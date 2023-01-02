Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о давке в «Орлане»

«В публикациях СМИ указано, что в связи с повышенным спросом услуг рельсового автобуса "Орлана" продажи билетов превысили количество мест для сидения пассажиров», – говорится в сообщении ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о давке в рельсовом автобусе «Орлан», следовавшем из Челябинска в Екатеринбург.По данным телеграм-канала «Екатское чтиво», часть пассажиров была вынуждена всю дорогу стоять на ногах. Также люди пожаловались на духоту, от которой якобы дети падали в обморок.Ранее также стало известно, что перевозчик экстренно увеличил количество вагонов в поезде по маршруту Челябинск – Екатеринбург.