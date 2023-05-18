Посевная кампания в Свердловской области выполнена на 85%





— отметила Кузнецова. «Сельхозпроизводители приложили максимум усилий, чтобы провести посевную в оптимальные агрономические сроки. Сейчас нужен хороший дождь, чтобы всходы окрепли и пошли в рост»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Аграрии провели яровой сев в Свердловской области на площади 425,2 тысячи гектаров. Это 85% от плана в 499,9 тысячи гектаров.В департаменте информполитики области рассказали, что зерновые культуры посеяны на площади 311 тысяч гектаров (86,4% от плана), кукуруза – на 29,7 тысячи гектаров (91% от плана), картофель – на 10,3 тысячи гектаров, а овощи открытого грунта – 765,5 гектаров.По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, ранняя весна и теплая погода позволили аграриям приступить к полевым работам на две недели раньше, чем в прошлом году.Аграриям в этом сезоне предстоит произвести не менее 694 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля, не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также заготовить корма не менее 30 центнеров на одну условную голову скота.