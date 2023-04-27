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Перевозчики попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 45 рублей
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Крупные перевозчики Екатеринбурга написали обращение полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву. В письме они предложили поднять стоимость проезда в общественном транспорте за наличный расчет до 45 рублей.
Как пишет Е1.RU, обращение составлено от имени ООО «Пегас», «Союз-Транс», «Авто-Гамма» и «Уралтрейд». Перевозчики предложи максимально повысить стоимость разовой поездки за наличный расчет до 40-45 рублей, как в Москве. Транспортники считают, что это позволит развивать безналичную оплату проезда и стимулирует пассажиров перейти на проездные билеты и безналичный расчет.
Также в письме есть предложение ввести проездной для пенсионеров без ограничений поездок в период с 09:00 до 16:00. Стоимость проездного, по мнению перевозчиков, должна составить 500-520 рублей. Без ограничений по времени для пенсионеров предлагается сделать проездной стоимость 1000 рублей.
Кроме того, транспортники предлагают ввести проездной на один день стоимостью 200-250 рублей, а также увеличить штрафы за безбилетный проезд с 200 до 700-1500 рублей.
Напомним, что 20 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысили до 33 рублей. При этом в мэрии анонсировали очередное подорожание проезда в следующем году.
Как пишет Е1.RU, обращение составлено от имени ООО «Пегас», «Союз-Транс», «Авто-Гамма» и «Уралтрейд». Перевозчики предложи максимально повысить стоимость разовой поездки за наличный расчет до 40-45 рублей, как в Москве. Транспортники считают, что это позволит развивать безналичную оплату проезда и стимулирует пассажиров перейти на проездные билеты и безналичный расчет.
Также в письме есть предложение ввести проездной для пенсионеров без ограничений поездок в период с 09:00 до 16:00. Стоимость проездного, по мнению перевозчиков, должна составить 500-520 рублей. Без ограничений по времени для пенсионеров предлагается сделать проездной стоимость 1000 рублей.
Кроме того, транспортники предлагают ввести проездной на один день стоимостью 200-250 рублей, а также увеличить штрафы за безбилетный проезд с 200 до 700-1500 рублей.
Напомним, что 20 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысили до 33 рублей. При этом в мэрии анонсировали очередное подорожание проезда в следующем году.
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