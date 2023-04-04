В Верхней Пышме строится новое здание для школы №4

Скрин из видео: телеграм-канал «Свалов пишет...»





– написал Свалов. «Уверенно можно сказать, что концессионер и подрядчики идут чётко в соответствии с графиком. Уже зимой ученики смогут вернуться в родную школу»,

Скрин из видео: телеграм-канал «Свалов пишет...»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме строится здание для школы №4. Обещается, что ученики смогут занять новые классы уже этой зимой.Как сообщает Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в своем телеграм-канале, уже полностью готов каркас блока «Б», в блоке «А» уже закончили черновую отделку, в блоке «В» начались отделочные работы.Параллельно выполняются работы по фасадам блоков. Также на днях должны начать благоустройство территории.