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В Верхней Пышме строится новое здание для школы №4
Экономика
Скрин из видео: телеграм-канал «Свалов пишет...»
В Верхней Пышме строится здание для школы №4. Обещается, что ученики смогут занять новые классы уже этой зимой.
Как сообщает Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в своем телеграм-канале, уже полностью готов каркас блока «Б», в блоке «А» уже закончили черновую отделку, в блоке «В» начались отделочные работы.
Параллельно выполняются работы по фасадам блоков. Также на днях должны начать благоустройство территории.
Как сообщает Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в своем телеграм-канале, уже полностью готов каркас блока «Б», в блоке «А» уже закончили черновую отделку, в блоке «В» начались отделочные работы.
Скрин из видео: телеграм-канал «Свалов пишет...»
Параллельно выполняются работы по фасадам блоков. Также на днях должны начать благоустройство территории.
«Уверенно можно сказать, что концессионер и подрядчики идут чётко в соответствии с графиком. Уже зимой ученики смогут вернуться в родную школу»,
– написал Свалов.
Скрин из видео: телеграм-канал «Свалов пишет...»
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