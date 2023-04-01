Уральцы могут получить бесплатные интернет и связь за рубежом за бронирование отелей

Сообщается, что забронировать можно десятки тысяч отелей по России и за рубежом, в том числе в наиболее популярных у путешественников странах – Турции, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и других. Оплатить бронирование, в том числе и зарубежное, можно картами российских банков.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральцы могут получить бесплатные интернет и связь в международном роуминге, а также кешбэк до 10% в поездках по России за бронирование отелей.Пока что воспользоваться интернетом и мобильной связью за границей без доплат, могут путешественники, имеющие пакетный тариф «Забугорище» от МТС, и забронировавшие отель в сервисе «МТС Travel» до 31 мая 2023 года.Отмечается, что акция действует при заселении в отель до конца августа 2023 года.SMS о 100%-ной скидке на роуминговую опцию приходит за сутки до заезда и действует весь период проживания, включая день выезда.Также до конца мая 2023 года обещают ещё и повышенный кешбэк до 10% за бронирование отелей.Потратить баллы кешбэка можно на товары розничной сети МТС, подписку онлайн-кинотеатра KION, билеты на концерты, шоу и в театры в сервисе МТС Live и другие предложения экосистемы МТС и партнеров. А вот участие в программе лояльности доступно не только для абонентов МТС, но зарегистрированные в программе МТС Cashback по номеру телефона любого оператора.