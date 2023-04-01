В Нижнем Тагиле перенесли сроки ремонта плотины на Челюскинцев на 2024 год

– приводят слова Владислава Пинаева в информационном агентстве.

«Я раньше анонсировал, что окончание проектных работ – сентябрь [2023 года]. Нет. Мы рассматриваем допработы. Просит подрядчик на три-четыре месяца продлить. До конца года должен появиться проект. Далее дополнительные средства: мы уже вышли на 500 миллионов рублей, сейчас уже вышли за миллиард (общая стоимость работ). Минимум еще 500 миллионов [потребуется]. Это работа с бюджетом вместе с правительством Свердловской области»,