Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле перенесли сроки ремонта плотины на Челюскинцев на 2024 год
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Нижнего Тагила сдвинули сроки капитального ремонта моста и плотины у завода-музея на улице Челюскинцев. По словам главы города Владислава Пинаева, работы перенесли на 2024 год.
Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на эфир телекомпании «Тагил-ТВ. По данным издания, мэр заявил, что подрядчик определится в 2024 году после весеннего паводка. Тогда же должны начаться ремонтные работы.
Он также подчеркнул, что этот ремонт является сложнейшим для города, так как жителям Нижнего Тагила придется объезжать закрытый участок по другим дорогам, что приведет к пробкам и другим трудностям.
Напомним, что ранее Пинаев подписал постановление, после которого плотина перешла от ЕВРАЗ НТМК в собственность городу. Данная процедура стала необходима для ремонта сооружения, соединяющего центр города с микрорайоном ГГМ.
Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на эфир телекомпании «Тагил-ТВ. По данным издания, мэр заявил, что подрядчик определится в 2024 году после весеннего паводка. Тогда же должны начаться ремонтные работы.
«Я раньше анонсировал, что окончание проектных работ – сентябрь [2023 года]. Нет. Мы рассматриваем допработы. Просит подрядчик на три-четыре месяца продлить. До конца года должен появиться проект. Далее дополнительные средства: мы уже вышли на 500 миллионов рублей, сейчас уже вышли за миллиард (общая стоимость работ). Минимум еще 500 миллионов [потребуется]. Это работа с бюджетом вместе с правительством Свердловской области»,
– приводят слова Владислава Пинаева в информационном агентстве.
Он также подчеркнул, что этот ремонт является сложнейшим для города, так как жителям Нижнего Тагила придется объезжать закрытый участок по другим дорогам, что приведет к пробкам и другим трудностям.
Напомним, что ранее Пинаев подписал постановление, после которого плотина перешла от ЕВРАЗ НТМК в собственность городу. Данная процедура стала необходима для ремонта сооружения, соединяющего центр города с микрорайоном ГГМ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей приостановили работу два автобусных маршрута
01 апреля 2023
01 апреля 2023