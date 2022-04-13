ЕВРАЗ передаёт в собственность мэрии Нижнего Тагила плотину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление, согласно которому ЕВРАЗ НТМК передаёт в собственность городу плотину на улице Челюскинцев.Процедура передачи нужна для того, чтобы отремонтировать сооружение, соединяющее центр города с микрорайоном ГГМ, пишет ИА «Все новости». Финансирование будет организовано в рамках трехстороннего соглашения между правительством области, властями Нижнего Тагила и ЕВРАЗом.Сообщается, что ремонтировать планируют одновременно и мост, и плотину. Планируется, что они будут в общем проекте.