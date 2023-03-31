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Екатеринбургский «Гортранс» потратит на развоз своих сотрудников более 40 млн рублей

16.31 Вторник, 4 апреля 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс», имеющее в своем распоряжении более тысячи автобусов, трамваев, троллейбусов и терпящее убытки, заключило договор со сторонней компанией на перевозку сотрудников МУП в ночное время – в период, когда не курсирует общественный транспорт.

Как пишет портал 66.RU, «Гортранс», несмотря на ежегодные убытки, заплатит сторонней компании 42,6 миллиона рублей за 36,2 тысячи часов работы автобусов на маршрутах. Закупка размещалась на электронной торговой платформе «Элторг» с начальной ценой в 53,1 миллиона рублей. На торги заявились два участника. Во время торгов стоимость контракта снизилась на 21%. Победителем стала компания «Естра».

Договор заключили на один год, но возможно его автоматическое продление при согласии сторон. Договор предусматривает работу порядка двух десятков маршрутов, объединяющих районы Екатеринбурга с депо «Гортранса».

Отмечается, что компания «Естра» выигрывала аналогичный контракт на перевозку сотрудников «Гортранса» в ночное время в сентябре 2020 года. Тогда компания выступала единственным участником закупки, а сумма сделка составляла 30,8 миллиона рублей за 35 тысяч часов работы.

Один из участников рынка автобусных перевозок сообщил порталу, что отсутствие большого интереса со стороны транспортников к контрактам на перевозку сотрудников «Гортранса» объясняется странностью условий в договорах. По его словам, в двух последних договорах установлены долгие сроки оплаты выполненных работ – до 240 дней с момента получения счета, который выставляет перевозчик после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

«В проекте договора сказано, что заказчик оплачивает услуги только по факту их оказания, если контракт они заключают до 31 января 2024 года, то все выплаты будут после. На выплату есть 240 рабочих дней – календарный год. То есть могут заплатить хоть 31 января 2025 года»,

– рассказал собеседник издания.


Кроме того, по словам участника рынка автобусных перевозок, контракт предусматривает высокие штрафы за проступок, допущенный перевозчиком. В проекте договора перечислено полтора десятка проступков, неустойка за любой из них – 50 тысяч рублей. У перевозчика вопросы вызывает и цена, которую «Гортранс» готов платить подрядчику за час аренды автобусов.

«Под категории автобусов от 20 до 30 мест подходят обычные автобусы ("Пазики", "Богданы"), поэтому реальная стоимость одного часа – от 800 до 1000 рублей с НДС. В данной закупке торги начались от 1466,67 рубля без НДС»,

– отмечает собеседник.


Генеральный директор «Гортранса» Сергей Нугаев заявил, что обоснованность данной закупки «обусловлена экономическими расчетами, являющимися коммерческой тайной».

Отметим, что «Гортранс» ежегодно терпит убытки. В 2020 году предприятие понесло рекордные потери – более 546 миллионов рублей. В начале прошлого года «Гортранс» заявлял о кредиторской задолженности в 594 миллионов рублей. Ситуация усложняется нехваткой водителей и кондукторов, а также износом транспортных средств.

В Екатеринбурге с 20 февраля увеличили стоимость проезда в общественном транспорте до 33 рублей. Заместитель главы города Алексей Бубнов говорил, что полученный с увеличения стоимости проезда доход пойдет на повышение зарплат водителей и кондукторов. В следующем году ожидается очередное подорожание проезда – до 34 рублей.

Ранее «Вечерние ведомости» писали, что екатеринбургский «Гортранс» из-за нехватки кадров ищет водителей в Башкирии и Удмуртии.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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