Екатеринбургский «Гортранс» потратит на развоз своих сотрудников более 40 млн рублей

– рассказал собеседник издания.

«В проекте договора сказано, что заказчик оплачивает услуги только по факту их оказания, если контракт они заключают до 31 января 2024 года, то все выплаты будут после. На выплату есть 240 рабочих дней – календарный год. То есть могут заплатить хоть 31 января 2025 года»,