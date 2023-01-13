Екатеринбургский «Гортранс» не может соблюсти расписание и ищет водителей автобусов в Башкирии и Удмуртии





— сообщил председатель комитета Установлено, что интервал движения на маршруте нарушался, рейс выполнены не в полном объёме. Основной причиной нестабильной работы маршрута явилась неукомплектованность водительского состава.

Ответ городского комитета по транспорту на жалобу Владислава Постникова

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Екатеринбургский «Гортранс» из-за нехватки кадров не может выполнять рейсы автобусов в полном объёме и ищет водителей в Башкирии и Удмуртии.Это стало известно из ответа председателя городского комитета по транспорту Игоря Ощепкова главреду «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову, пожаловавшемуся на несоблюдение интервала движения автобусами на маршруте №57А. Постников ждал автобус в течение 50 минут на остановке Готвальда – Черепанова, и за это время не проследовало ни одного автобуса указанного маршрута, причём в обе стороны.В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети признали проблему, указав на нехватку водителей у ЕМУП «Гортранс».Городские чиновники, ответственные за транспорт, сообщили, что сейчас идёт поиск решения проблемы – ведётся работа с рекламными агентствами Свердловской области, Башкортостана и Удмуртии по поиску персонала, была проиндексирована зарплата водителей – последний раз в марте 2022 года.Кроме того, «Гортрансу» указали на принятие мер для соблюдения муниципального контракта и обеспечения регулярности движения маршрута №57А. Правда, не совсем понятно, как это реализовать в условиях дефицита водителей.Напомним, в последние годы городские власти обсуждали проект концессии «Гортранса», но до заключения договора с концессионером дело не дошло.