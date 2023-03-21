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В уральской столице могут приватизировать сеть муниципальных аптек «Здоровье»
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сеть муниципальных аптек «Здоровье» могут отдать в частные руки. Как стало известно «Вечерним ведомостям», соответствующее распоряжение сегодня подписал глава города Алексей Орлов.
Всего ведении МУПа находятся восемь аптек, семь из которых расположены в Екатеринбурге, один в поселке Северка. Уставной капитал предприятия составляет 30,5 миллиона рублей.
Предполагается, что сеть аптек будет продана на торгах.
Ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга решила приватизировать два муниципальных предприятия ЕМУП «Столовая №41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11» и выставила на торги имущество муниципального унитарного предприятия школьно-базовой столовой «Золушка».
В мэрии эти меры объяснили изменениями федерального законодательства, которые предписывают к 2024 году запрет на деятельность муниципальных предприятий на конкурентных рынках.
«Утвердить условия приватизации Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Здоровье", расположенного по адресу: Екатеринбург, улица Коминтерна, дом 18»,
– говорится в постановлении.
– говорится в постановлении.
Всего ведении МУПа находятся восемь аптек, семь из которых расположены в Екатеринбурге, один в поселке Северка. Уставной капитал предприятия составляет 30,5 миллиона рублей.
Предполагается, что сеть аптек будет продана на торгах.
Ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга решила приватизировать два муниципальных предприятия ЕМУП «Столовая №41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11» и выставила на торги имущество муниципального унитарного предприятия школьно-базовой столовой «Золушка».
В мэрии эти меры объяснили изменениями федерального законодательства, которые предписывают к 2024 году запрет на деятельность муниципальных предприятий на конкурентных рынках.
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