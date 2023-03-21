Возрастное ограничение 18+
Рынок школьного питания в Екатеринбурге передадут частникам
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге два последних муниципальных предприятия, которые обеспечивают школы питанием, планируют отдать в частные руки. Речь идет о ЕМУП «Столовая №41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11», сообщает 66.RU.
Соответствующие изменения в программу приватизации имущества на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внес мэр Алексей Орлов. В пресс-службе администрации города подтвердили, что рынок школьного питания Екатеринбурга полностью передадут частникам.
В мэрии пояснили, что это связано с изменениями федерального законодательства.
Ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга выставила на торги имущество муниципального унитарного предприятия школьно-базовой столовой «Золушка». Предприятие занималось организацией питания в школах Екатеринбурга и не единожды подвергалось штрафам. В 2019 году МУП ликвидировали из-за неоднократных нарушений предприятием санитарных норм.
Соответствующие изменения в программу приватизации имущества на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внес мэр Алексей Орлов. В пресс-службе администрации города подтвердили, что рынок школьного питания Екатеринбурга полностью передадут частникам.
В мэрии пояснили, что это связано с изменениями федерального законодательства.
«Есть 485-й федеральный закон, который предписывает к 2024 году запрет на деятельность муниципальных предприятий на конкурентных рынках. Рынок школьного питания является конкурентным, так как закупки там производятся на конкурсной основе. Кроме того, федеральное законодательство предписывает предоставлять преференции в заключении муниципальных контрактов малому бизнесу», – рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга выставила на торги имущество муниципального унитарного предприятия школьно-базовой столовой «Золушка». Предприятие занималось организацией питания в школах Екатеринбурга и не единожды подвергалось штрафам. В 2019 году МУП ликвидировали из-за неоднократных нарушений предприятием санитарных норм.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Иннопром-2023» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля
20 марта 2023
20 марта 2023