Рынок школьного питания в Екатеринбурге передадут частникам

«Есть 485-й федеральный закон, который предписывает к 2024 году запрет на деятельность муниципальных предприятий на конкурентных рынках. Рынок школьного питания является конкурентным, так как закупки там производятся на конкурсной основе. Кроме того, федеральное законодательство предписывает предоставлять преференции в заключении муниципальных контрактов малому бизнесу», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости