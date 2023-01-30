Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга выставила на торги имущество школьно-базовой столовой «Золушка»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга выставила на торги имущество муниципального унитарного предприятия школьно-базовой столовой «Золушка».
На торги выставлены объекты муниципального нежилого фонда, расположенные на улице Байкальская, 38. Начальная цена – 28 774 393 рубля. Шаг аукциона – 5% от начальной цены, размер задатка – 20% от начальной цены. Ознакомиться с имуществом можно по записи в рабочее время по телефону: +7 (343) 356-51-36.
Торги состоятся 27 февраля в 10.00 на Уральской электронной торговой площадке. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. Заявки на участие можно подать в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП «УЭТП».
Напомним, что Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие школьно-базовой столовой «Золушка» занималось организацией питания в школах Екатеринбурга и не единожды подвергалось штрафам. В 2019 году МУП ликвидировали, причиной названы неоднократные нарушения предприятием санитарных норм.
В ходе проведения ликвидации в 2020 году были выявлены признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества муниципального предприятия. Арбитражный суд Свердловской области признал ЕМУП «Золушка» банкротом.
Бывший директор «Золушки» Денис Мардарьев еще в декабре 2019 года был признан виновным в халатности. МУП отсудило у него 4,6 миллиона рублей, которые предприятие переплатило фирмам, поставлявшим продукты по завышенным ценам.
На торги выставлены объекты муниципального нежилого фонда, расположенные на улице Байкальская, 38. Начальная цена – 28 774 393 рубля. Шаг аукциона – 5% от начальной цены, размер задатка – 20% от начальной цены. Ознакомиться с имуществом можно по записи в рабочее время по телефону: +7 (343) 356-51-36.
Торги состоятся 27 февраля в 10.00 на Уральской электронной торговой площадке. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества. Заявки на участие можно подать в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП «УЭТП».
Напомним, что Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие школьно-базовой столовой «Золушка» занималось организацией питания в школах Екатеринбурга и не единожды подвергалось штрафам. В 2019 году МУП ликвидировали, причиной названы неоднократные нарушения предприятием санитарных норм.
В ходе проведения ликвидации в 2020 году были выявлены признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества муниципального предприятия. Арбитражный суд Свердловской области признал ЕМУП «Золушка» банкротом.
Бывший директор «Золушки» Денис Мардарьев еще в декабре 2019 года был признан виновным в халатности. МУП отсудило у него 4,6 миллиона рублей, которые предприятие переплатило фирмам, поставлявшим продукты по завышенным ценам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Часть территории Шарташского лесопарка выставили на торги
30 января 2023
30 января 2023