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В мэрии Екатеринбурга заявили о росте доходов горожан на 13,6%
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявил, что средняя зарплата в столице Урала в прошлом году выросла до 72 500 рублей. Речь идет о средних и крупных организациях.
Прядеин сообщил, что за год средняя зарплата увеличилась на 13,6%, а уровень безработицы в городе показал 0,4% – три тысячи человек на 20 тысяч вакансий.
Чиновник добавил, что по итогам восьми месяцев прошлого года в Екатеринбург зафиксирован самый высокий отток населения за последние 30 лет. Миграционная убыль составила 4 893 человека.
По данным Свердловскстата, в 2022 году из Свердловской области уехали 99 549 человек, а прибыли в регион 94 328 человек. Миграционная убыль области – 5 221 человек. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был равен 8 343 человек.
Прядеин сообщил, что за год средняя зарплата увеличилась на 13,6%, а уровень безработицы в городе показал 0,4% – три тысячи человек на 20 тысяч вакансий.
Чиновник добавил, что по итогам восьми месяцев прошлого года в Екатеринбург зафиксирован самый высокий отток населения за последние 30 лет. Миграционная убыль составила 4 893 человека.
По данным Свердловскстата, в 2022 году из Свердловской области уехали 99 549 человек, а прибыли в регион 94 328 человек. Миграционная убыль области – 5 221 человек. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был равен 8 343 человек.
«В 2022 году по сравнению с предыдущим годом на территории Свердловской области число прибывших уменьшилось на 8,1 %, число выбывших увеличилось на 5,5 %», – сообщают статисты.
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