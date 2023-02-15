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У банка «Екатеринбург» сменился президент
Экономика
Николай Кочнев. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга
В руководстве ПАО «Банк "Екатеринбург"» произошли изменения — новым президентом банка был назначен Николай Кочнев. «Вечерние ведомости» обнаружили соответствующую запись в Едином государственном реестре юрлиц.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, Кочнев возглавил финансовое учреждение на минувшей неделе – 14 февраля. До него должность президента в течение девяти лет занимал Сергей Викторов, пришедший в ЕМБ из службы безопасности Сбербанка. Кочнев стал всего лишь третьим руководителем банка с момента его создания в 1994 году – до Викторова в течение 20 лет банк возглавлял его первый президент Михаил Ситников.
Николай Кочнев окончил в 2007 году УрГЭУ-СИНХ, в 2015 году – Урало-Сибирский институт бизнеса. На работу в Банк «Екатеринбург» перешёл в 2013 году из Сбербанка, занял должность начальника управления кредитования и финансирования банка. В 2014 году Николай Кочнев вошёл в состав правления банка, в 2015 году занял пост вице-президента.
«Банк "Екатеринбург"» (полное название — ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк») был создан в 1994 году по инициативе главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Тогда заявлялось, что он стал одним из первых в России муниципальных банков. В 2022 году муниципалитет продал свою долю в банке за 400 миллионов рублей IT-компании «СКБ-Контур». Представители «Контура» заявляли, что намерены инвестировать в банк 5 миллиардов рублей.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, Кочнев возглавил финансовое учреждение на минувшей неделе – 14 февраля. До него должность президента в течение девяти лет занимал Сергей Викторов, пришедший в ЕМБ из службы безопасности Сбербанка. Кочнев стал всего лишь третьим руководителем банка с момента его создания в 1994 году – до Викторова в течение 20 лет банк возглавлял его первый президент Михаил Ситников.
Николай Кочнев окончил в 2007 году УрГЭУ-СИНХ, в 2015 году – Урало-Сибирский институт бизнеса. На работу в Банк «Екатеринбург» перешёл в 2013 году из Сбербанка, занял должность начальника управления кредитования и финансирования банка. В 2014 году Николай Кочнев вошёл в состав правления банка, в 2015 году занял пост вице-президента.
«Банк "Екатеринбург"» (полное название — ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк») был создан в 1994 году по инициативе главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Тогда заявлялось, что он стал одним из первых в России муниципальных банков. В 2022 году муниципалитет продал свою долю в банке за 400 миллионов рублей IT-компании «СКБ-Контур». Представители «Контура» заявляли, что намерены инвестировать в банк 5 миллиардов рублей.
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