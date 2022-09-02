«СКБ Контур» увеличил долю в Екатеринбургском муниципальном банке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Группа компаний «СКБ Контур» увеличила долю в ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» до 34,58%. Об этом говорится в сообщении банка.Согласно сообщению банка, вчера, 5 сентября, «СКБ Контур» получил право распоряжаться 4,5% акций. Когда компания приобрела еще 30% акций, не уточняется.Сейчас компании принадлежит более 2,6 миллиона акций Екатеринбургского банка. Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу «СКБ Контур», данная сделка для компании стала еще одним шагом в сторону создания экосистемы продуктов для бизнеса.Напомним, что Екатеринбургский муниципальный банк основали в 1994 году. В нем обслуживаются муниципальные учреждения, предприятия и население уральской столицы.