Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле снова подорожает проезд в общественном транспорте

14.52 Среда, 7 декабря 2022
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает до 24 рублей. Об этом сообщает АН «Между строк».

Как рассказали в департаменте информполитики области, компании-перевозчики и МУП «Тагильский трамвай» направили в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области обращение с просьбой поднять тариф до 26 рублей. РЭК рассмотрела обращение и утвердила новый тариф, который на два рубля меньше, чем просили перевозчики.

Когда именно подорожает проезд в Нижнем Тагиле, не уточняется. Напомним, что в мае этого года в городе уже поднимали цену на проезд с 21 до 22 рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Нижнем Тагиле врачи спасли упавшего с четвертого этажа мужчину
28 ноября 2022
В массовом ДТП в Нижнем Тагиле погиб человек
29 ноября 2022
В Нижнем Тагиле задержали двух свердловчан с тремя килограммами героина
30 ноября 2022
В Свердловской области выросли цены на коммунальные услуги
01 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:25 Еще на одной улице Екатеринбурга запретят остановку автомобилей
16:53 Из задымленной девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 10 человек
16:25 Пьяного водителя грузовика без прав задержали в Екатеринбурге
15:58 В Екатеринбурге состоится презентация книги о Николае Коляде
15:21 Официальная делегация Екатеринбурга прибыла в Кыргызстан
14:52 В Нижнем Тагиле снова подорожает проезд в общественном транспорте
14:24 Свердловский губернатор вошел в состав президиума Госсовета РФ
13:53 За сутки в Свердловской области подтвердили 329 случаев COVID-19
13:25 В Свердловской области поезд насмерть сбил женщину
12:51 На ВИЗе в Екатеринбурге произошла потасовка со стрельбой
12:22 В столице Урала ликвидировали опасную детскую горку
11:56 В Екатеринбурге рецидивист отправится в колонию за кражу телефона
11:24 Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области
10:53 В торговых центрах Екатеринбурга пройдет бесплатная диспансеризация
10:25 Автоинспекторы проверят в Екатеринбурге водителей такси
09:51 В Камышлове осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП
09:22 В Серове из горящей пятиэтажки эвакуировались 30 человек
20:55 В Ленинском районе Екатеринбурга прохожему пробили голову
20:21 «Екатеринбургская» часть «Ёлок» бьёт рекорды кинопроката
19:51 Известного екатеринбургского политолога больше не обвиняют в оскорблении ветерана
19:02 Обитатели Екатеринбургского зоопарка стали терапевтами
18:35 Выброшенных покрышек в Екатеринбурге стало чуть меньше благодаря прокуратуре
17:52 Мужчину в Екатеринбурге осудили за кражу башенного крана
17:21 В Екатеринбурге проходят соревнования по детскому картингу
16:56 Cо стройки ЖК «Большой Каретный» продолжают сливать неизвестную жидкость в реку
16:53 На благоустройство набережной в Талице выделили 50 миллионов рублей
Все новости Свердловской области
16:38 Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара в районе аэродрома
15:38 Парламент Беларуси принял изменения в УК о «военных фейках» и смертной казни за госизмену
14:32 В Каталонии при столкновении поездов пострадали более 150 человек
13:09 Губернатор Ростовской области сообщил о задержании стрелявшего в полицейских преступника
12:28 СМИ: полиция Германии задержала десятки подозреваемых в подготовке штурма бундестага
11:29 Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции
11:07 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 декабря
17:44 Обсуждение бюджета в парламенте Турции закончилось дракой
17:26 СК: в Балашихе пьяный полицейский устроил смертельное ДТП, он задержан
16:57 Губернатор Ростовской области рассказал о состоянии раненого полицейского в Новошахтинске
16:19 В полиции подтвердили информацию о розыске вооруженного мужчины в Новошахтинске
15:52 СМИ: в Новошахтинске ищут вооруженного мужчину в камуфляже, который обстрелял полицейских
14:58 В России перестали работать сайты судов
12:57 Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти
12:07 Совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*
10:31 В Нижневартовске школьник ударил ножом одноклассника, пострадавший в крайне тяжелом состоянии
10:18 Курский губернатор сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома
19:27 В Чувашии за грабеж, мошенничество, насилие и угрозу убийством экс-полицейские получили условные сроки
18:28 Парламент Монголии собрал экстренное заседание на фоне массовых протестов в столице
16:48 СМИ: в Монголии протестующие прорвались в здание правительства, они требуют расследования «угольного скандала»
16:12 В омском селе Пикетное произошел взрыв в школьной котельной, кочегар в тяжелом состоянии
15:53 В Воронежской области в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавший
14:38 Сахалинское информагентство Сах.ком после блокировки объявило о своем закрытии
13:33 В России произошел третий за сутки взрыв газа в жилом доме
13:21 После взрыва в Нижневартовске семь человек объявлены пропавшими без вести
13:02 Саратовский губернатор: информация о ЧП на военных объектах проверяется силовыми структурами
Все новости России и мира
17:25 Еще на одной улице Екатеринбурга запретят остановку автомобилей
16:53 Из задымленной девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 10 человек
16:25 Пьяного водителя грузовика без прав задержали в Екатеринбурге
15:58 В Екатеринбурге состоится презентация книги о Николае Коляде
15:21 Официальная делегация Екатеринбурга прибыла в Кыргызстан
14:52 В Нижнем Тагиле снова подорожает проезд в общественном транспорте
14:24 Свердловский губернатор вошел в состав президиума Госсовета РФ
13:53 За сутки в Свердловской области подтвердили 329 случаев COVID-19
13:25 В Свердловской области поезд насмерть сбил женщину
12:51 На ВИЗе в Екатеринбурге произошла потасовка со стрельбой
12:49 Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли платить госпошлину за расторжение договора аренды
12:44 Устройство разработчиков из Пермского Политеха поможет очистить улицы от снега
12:40 «Горьковка» приглашает на фестиваль «Этномода»
12:22 В столице Урала ликвидировали опасную детскую горку
11:56 В Екатеринбурге рецидивист отправится в колонию за кражу телефона
11:24 Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области
11:13 Ветеранские организации приглашают пермяков на концерт в День Героев Отечества
11:11 В Прикамье судебные приставы помогли пострадавшим в ДТП получить компенсацию морального вреда
10:53 В торговых центрах Екатеринбурга пройдет бесплатная диспансеризация
10:25 Автоинспекторы проверят в Екатеринбурге водителей такси
09:51 В Камышлове осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП
09:22 В Серове из горящей пятиэтажки эвакуировались 30 человек
20:55 В Ленинском районе Екатеринбурга прохожему пробили голову
20:21 «Екатеринбургская» часть «Ёлок» бьёт рекорды кинопроката
19:51 Известного екатеринбургского политолога больше не обвиняют в оскорблении ветерана
19:02 Обитатели Екатеринбургского зоопарка стали терапевтами
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK