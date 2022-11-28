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В Нижнем Тагиле снова подорожает проезд в общественном транспорте
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает до 24 рублей. Об этом сообщает АН «Между строк».
Как рассказали в департаменте информполитики области, компании-перевозчики и МУП «Тагильский трамвай» направили в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области обращение с просьбой поднять тариф до 26 рублей. РЭК рассмотрела обращение и утвердила новый тариф, который на два рубля меньше, чем просили перевозчики.
Когда именно подорожает проезд в Нижнем Тагиле, не уточняется. Напомним, что в мае этого года в городе уже поднимали цену на проезд с 21 до 22 рублей.
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