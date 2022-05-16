В общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает проезд
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 22 мая в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает проезд. Билет будет стоить 22 рубля.
Сообщения о подорожании проезда развешаны в местных автобусах. Согласно объявлениям, стоимость проезда увеличится на основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Добавим, что стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила в размере 21 рубля не менялась с 2019 года.
Сообщения о подорожании проезда развешаны в местных автобусах. Согласно объявлениям, стоимость проезда увеличится на основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Добавим, что стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила в размере 21 рубля не менялась с 2019 года.
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