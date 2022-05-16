Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 22 мая в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает проезд. Билет будет стоить 22 рубля.Сообщения о подорожании проезда развешаны в местных автобусах. Согласно объявлениям, стоимость проезда увеличится на основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области.Добавим, что стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила в размере 21 рубля не менялась с 2019 года.