Гордума приняла бюджет Екатеринбурга на следующий год

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 6 декабря, депутаты городской думы Екатеринбурга приняли в первом чтении бюджет города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.Ожидается, что в 2023 году доходы Екатеринбурга составят 64 миллиарда 244 миллиона рублей, расходы – 66 миллиардов 230 миллионов рублей. Дефицит бюджета – 1 миллиард 986 миллионов рублей.На плановый период 2024 года доходы и расходы составят 61 миллиард 688 миллионов рублей и 63 миллиарда 672 миллиона рублей, а на 2025 год – 56 миллиардов 454 миллиона рублей и 58 миллиардов 323 миллиона рублей соответственно.